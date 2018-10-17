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Tren bariyere sıkışan TIR'ı paramparça etti

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

ABD'de gerçekleşen olayda bariyere sıkışan TIR zamanında çıkarılamayınca feci kaza meydana geldi.

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen olayda tren bariyerlerine sıkışan TIR, tren saatinden önce çıkarılamayınca feci bir kaza meydana geldi. Olay anı çevredeki insanların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
TIR tren Kaza

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