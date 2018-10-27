HABER

Tren çarpan liseli Sudenur öldü, annesi sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 13:18 | Son Güncelleme

MANİSA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı lise öğrencisi Sudenur Öztürk (17) yaşamını yitirdi.

Tren çarpan liseli Sudenur öldü, annesi sinir krizi geçirdi

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı lise öğrencisi Sudenur Öztürk (17) yaşamını yitirdi.
Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Sudenur Öztürk'e, bugün saat 09.30 sıralarında, İzmir- Uşak seferini yapan yolcu treni çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Öztürk, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sudenur Öztürk'ün öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acılı haberi alan anne Kezban Öztürk (41), olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kezban Öztürk, ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında makinistler F.A. ve F.S.'nin ifadelerinin alınmasının ardından tren yoluna devam etti.

FOTOĞRAFLI

Tren çarpan liseli Sudenur öldü, annesi sinir krizi geçirdiTren çarpan liseli Sudenur öldü, annesi sinir krizi geçirdiTren çarpan liseli Sudenur öldü, annesi sinir krizi geçirdi

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Kırgız piyano eğitmenine kız öğrenciye istismardan 12,5 yıl hapisKırgız piyano eğitmenine kız öğrenciye istismardan 12,5 yıl hapis
Kimlik soran güvenlik görevlisine saldırı kameradaKimlik soran güvenlik görevlisine saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Evli öğretmen 13 yaşındaki kız öğrencisiyle...

İğrenç olay! Evli öğretmen 13 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.