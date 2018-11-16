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Tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları, savcılığın bilirkişi raporuna itiraz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna, kazada ölenlerin yakınları itiraz etti.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna, kazada ölenlerin yakınları itiraz etti. Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'na verilen itiraz dosyasında, bilirkişi heyetinde yer alan Prof. Dr. Mustafa Karaşahin'in Ulaştırma Bakanlığı Danışmanı, Bekir Sıddık Binboğa Yarman'ın ise hattın sinyalizasyon işlerini yapan şirketlerin yönetim kurulu başkanı olduğu belirtilerek, "Görevleri, bilirkişinin tarafsızlığına ve hazırlanan raporun objektifliğine gölge düşürecek niteliktedir" denildi.
Çorlu'da geçen 8 Temmuz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Görevlisi Engin Bıçakçı, inşaat mühendisi Hakan Bozbulut ile serbest makine mühendisi Bedri Duman'ı bilirkişi olarak belirleyip rapor düzenlenmesini istedi. Bilirkişi heyeti kaza yerinde yaptığın incelemenin ardından 33 sayfalık raporunu 8 Ekim'de savcılığa sundu. Heyet raporunda, gerekli bakımları yapmadığı gerekçesiyle Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ı 'asli kusurlu' buldu. Ayrıca makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'in kusurlu olmadığı, hatta seri fren yaparak büyük kayıpların da önüne geçtiği ifade edildi.
RAPORA İTİRAZ EDİLDİ
Savcılığa verilen bilirkişi raporuna, kazada ölenlerin yakınları Dilek Kaplan, Nükhet Karasu, Ekrem Tuna, Erdem Tuna ve Saim Bilgin; avukatlar Turan Hançerli ile Hayrettin Çil aracılığıyla itiraz etti. Raporun olayı tüm yönleriyle irdelemekten uzak olduğu iddia edilen itiraz dilekçesinde, bilirkişi heyetinde bulunan Mustafa Karaşahin'in Ulaştırma Bakanlığı Danışmanı, Bekir Sıddık Binboğa Yarman'ın ise hattın sinyalizasyon işlerini yapan şirketlerin yönetim kurulu başkanı olduğu belirtilerek, "Bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişi heyetinden bir kişinin Demiryolu hatları yenileme işlerinde danışmanlık yapıyor olması, bir diğerinin ise hattın sinyalizasyon işleri yapan şirketin içinde yer aldığı grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bilgisi, bilirkişinin tarafsızlığına ve hazırlanan raporun objektifliğine gölge düşürecek niteliktedir" denildi.
Yeni bir rapor hazırlanması istenilen itiraz dosyasında, bilirkişilerden Mustafa Karaşahin ve Bekir Sıddık Yarman'ın tarafsızlığına şüphe düşürecek nedenlerin mevcut olduğu kaydedildi. İtirazda dilekçesinde, "Sayın Cumhuriyet Başsavcılığınız tarafından, bilirkişi heyeti resen seçilmiş ve seçilen bilirkişilerin isimleri tarafımıza bildirilmemiştir. Rapor da tarafımıza tebliğ edilmemiş olup, rapor içeriğine, bilirkişilerin isimlerine ve ret sebeplerinin varlığına tarafımızdan 19.10.2018 tarihinde muttali olunmuştur. İşbu sebeple, bilirkişi Mustafa Karaşahin'i ve Bekir Sıddık Binboğa Yarman'ı reddediyoruz. Red talebimizin kabulü ile oluşturulacak yeni bir heyetten, olayın tüm yönleriyle irdelenip, ihmallerin ve sorumlularının detaylı olarak inceleneceği yeni bir rapor alınmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
4 ŞÜPHELİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Savcılığın görevlendirdiği bilirkişi heyeti, raporunda, gerekli bakımları yapmadığı gerekçesiyle Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ı 'asli kusurlu' buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı raporun ardından 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Çorlu Adliyesi'nde ifadeleri alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları, savcılığın bilirkişi raporuna itiraz ettiTren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları, savcılığın bilirkişi raporuna itiraz ettiTren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları, savcılığın bilirkişi raporuna itiraz etti

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