Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Edinilen bilgiye göre; Efeler tren garı içerisinde bir yolcu çantasını unuttu. Bekleme salonundaki bankların altında unutulan çantayı yaklaşık dört saat sonra gar görevlileri fark etti. Bunun üzerine durumdan şüphelenen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri önce bekleme salonunda bulunan yolcuları dışarı çıkartıp güvenlik önlemi aldı. Gar giriş çıkışlarının kapatılmasının ardından şüpheli çanta ekipler tarafından açıldı. Çantada yapılan inceleme sonrasında bir yolcuya ait olduğu öğrenilen kıyafetler çıktı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından tren garındaki yolcular ve görevliler rahat bir nefes aldı. (İHA)
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