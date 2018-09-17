Tren garında düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne Tren Garı'nda 57 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul - Edirne seferini yapan yolcu treniyle kente düzensiz göçmen geleceği ihbarını alan polis, garda önlem aldı.
Gara giriş yapan trende pasaport ibraz edemeyen yabancı uyruklular diğer yolculardan ayrı bekletildi.
Kimlik belirleme çalışması yapan polis Fas, Filistin, Cezayir, Kamerun ve Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi'ne teslim etti.
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