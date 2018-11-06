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Tren hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Kazada, çarpmanın etkisiyle 700 metre sürüklenen minibüsteki çift yaşamını yitirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hemzemin geçitte trenin minibüse çarpması sonucu minibüsteki çift öldü.

Kayseri-Niğde yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında Yeşilhisar-Kayseri seferini yapan Fehmi Uslukılıç ve Süleyman Altuntaş'ın makinistliğini yaptığı yük treni, hemzemin geçitte Ahmet Kökçöl'ün (68) kullandığı 38 LD 783 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 700 metre sürüklenen minibüsün kullanıcısı Ahmet Kökçöl ve araçta bulunan eşi Fatma Kökçöl (63) sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri sıkışan çifti araçtan çıkardı.

Sağlık ekipleri, Kökçöl çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Makinistler İncesu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yolun karşısındaki tarlaya gitmeye çalıştıkları düşünülen Kökçöl çiftinin cesetleri otopsi yapılmak üzere İncesu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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