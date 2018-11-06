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Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı;2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 17:50 | Son Güncelleme

Kayseri' nin İncesu ilçesi Örenşehir mahallesinde yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybetiği bildirildi

Kayseri' nin İncesu ilçesi Örenşehir mahallesinde yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybetiği bildirildi

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