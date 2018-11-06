Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı;2 ölü

Kayseri' nin İncesu ilçesi Örenşehir mahallesinde yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybetiği bildirildi
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