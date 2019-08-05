HABER

Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir trende 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu.Çin’in Jiangxi eyaletinde bir trenin bagaj odasında yeni yumurtadan çıkmış 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu.

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir trende 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu.
Çin’in Jiangxi eyaletinde bir trenin bagaj odasında yeni yumurtadan çıkmış 11 kral kobra yılanı yavrusu bulundu. Güneydeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nden Jiangxi’deki Jiujiang şehrine seyahat eden bir adama ait olan yavruların kutu içinde bulunan 500 yumurtadan 25’inin kırılmasıyla sağ kalabilen yavrular olduğu bildirildi. İstasyon görevlileri yılan yavrularını trenin bagaj odasında dolaşırken bulduğunu, yumurtaların sıcak hava yüzünden kırılmış olabileceğini bildirdi.
Polise ve vahşi hayvan uzmanlarına haber veren görevliler daha sonra yılan yavrularının kral kobra cinsi olduğunu ve çok tehlikeli olduklarını öğrendi. Yumurtaların sahibinin yılanları internette satmak için aldığı ortaya çıktı. Olay, daha fazla araştırma yapılması için yerel ormancılık polisine sevk edildi.
Demir yolu polisi, yılanlar ve diğer canlı hayvanlar da dahil olmak üzere hayvanlarla birlikte 20 kilodan daha ağır olan parsellerin yasak olduğunu belirten bir tüzüğe işaret etti.

PARTNER Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı! Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı!
Özge'yi tartıştığı ağabeyi bıçaklayarak öldürdüÖzge'yi tartıştığı ağabeyi bıçaklayarak öldürdü
Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalandıSırt çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.