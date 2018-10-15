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Tren istasyonunda rehine krizi, silah sesleri yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

Almanya'nın Köln kentindeki bir tren istasyonunda rehine krizi yaşandığı belirtildi. İlk gelen bilgilere göre silah sesleri duyuldu.

Tren istasyonunda rehine krizi, silah sesleri yükseldi

Almanya'nın Köln kentindeki ana tren istasyonlarından birinde bir rehine krizi yaşandığı aktarıldı.

GF

Alman yetkililerin doğruladığı olayda ağır silahlı polis memurlarının olay yerinde konuşlandığı belirtildi.

Polis sözcüsü, bir kadının rehin alındığını aktarırken, olayın yakınlardaki bir eczane ya da dünyaca ünlü bir hamburger zincirinin bir şubesinde olabileceğini belirtti.

Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi.

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tren istasyonu Köln silah sesleri rehine krizi Almanya

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