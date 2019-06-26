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"Tren kazalarında yalnızca makinistler cezalandırılıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: - "Türkiye'de demir yollarında dünya ortalamasının yaklaşık üç katı ölüm meydana geliyor. Kazalarda yalnızca makinistler cezalandırılıyor, asıl sorumlular tam tersine ödüllendiriliyor"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'de demir yollarında dünya ortalamasının yaklaşık üç katı ölüm meydana geldiğini belirterek, "Kazalarda yalnızca makinistler cezalandırılıyor, asıl sorumlular tam tersine ödüllendiriliyor." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarsus'ta hemzemin geçitte yük treninin minibüse çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazayı hatırlatarak, ihmallerin her gün vatandaşların canına mal olduğunu söyledi.

Son 15 yılda tren kazalarında bin 493 vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Antmen, "İnsanımızı kaza değil, sorumsuzluk öldürüyor." ifadesini kullandı.

Ölümlü tren kazalarının Avrupa Birliği ortalamasında 0,3, Türkiye'de ise 2,08 oranında olduğunu aktaran Antmen, "Maalesef Türkiye'de demir yollarında dünya ortalamasının yaklaşık üç katı ölüm meydana geliyor. 5-6 yıl öncesine kadar demir yolu hatlarında görev yapan yol bekçileri uygulamasının 'maliyet' gibi bilim ve insanlık dışı bir gerekçeyle kaldırılması birçok kazaya davetiye çıkarmıştır. 'İtibarda tasarruf olmaz' deniyor ama konu insan canı olunca tasarruf yapılıyor." diye konuştu.

Tren kazaları sonrası hiçbir bakan veya yetkilinin istifa etmediğini, bu durumun yeni kazalara ve ölümlere yol açtığını ileri süren Antmen, daha önce CHP'nin, tren kazalarının araştırılmasıyla ilgili verdiği önergelerin, iktidar partisi oylarıyla reddedildiğini savundu.

Antmen, "Sorun neyse araştıralım, bulalım, önleyelim, vatandaşımız bir daha canından olmasın' diyoruz ama iktidar buna da izin vermiyor. Kazalarda yalnızca makinistler cezalandırılıyor, asıl sorumlular tam tersine ödüllendiriliyor. Neden bu ülkede insan canı bu kadar ucuz?" dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen makinistler tren kazaları

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