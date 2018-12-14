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Tren kazası güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 17:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3’ü makinist 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamera  görüntüleri ortaya çıktı.

Tren kazası güvenlik kamerasında

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3’ü makinist 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Dün Ankara Garı’ndan 206 yolcu ile Konya’ya gitmek üzere hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi ise yaralandı. Yürekleri yakan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saat 06.36’da yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile karşıdan gelen Yüksek Hızlı Tren'in kafa kafaya çarpışma anının görüldüğü görüntüde çarpışmanın şiddetiyle kılavuz tren, rayların üzerinden geriye doğru yaklaşık 30 metre savrulup, ters dönüyor. Kaza ile birlikte istasyondaki üst geçit de trenin üzerine çöküyor.

FOTOĞRAFLI

Tren kazası güvenlik kamerasındaTren kazası güvenlik kamerasındaTren kazası güvenlik kamerasında

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