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Tren kazası soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 16:59 | Son Güncelleme

Kazaya ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları olay yerinde keşif yaptı

Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına yönelik soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları olay yerinde keşif yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcıları Ejder Oğuz Özdemir, Mehmet Ali Ethemoğlu ve Hasan Gönen, bilirkişilerle beraber kazanın gerçekleştiği Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonuna giderek kazaya ilişkin keşif çalışması yaptı.

Ankara-Konya seferini yapan YHT, 13 Aralık 2018'de Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında 3 TCDD görevlisi "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlarından tutuklanmıştı.

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