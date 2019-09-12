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Tren kazası soruşturmasında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturmada sona gelindi. Savcılık, soruşturma kapsamında, kazada ölen makinistler ile 5 Mart 2019'da hayatını kaybettiği anlaşılan dosyanın şüphelilerinden Ankara YHT Gar Müdürü Talip Ünal hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

Tren kazası soruşturmasında sona gelindi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturmada sona gelindi. Savcılık, soruşturma kapsamında, kazada ölen makinistler ile 5 Mart 2019'da hayatını kaybettiği anlaşılan dosyanın şüphelilerinden Ankara YHT Gar Müdürü Talip Ünal hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Savcılığın, hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa A., şu anda TCDD Genel Müdürü olan dönemin Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan U'nun da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler için, Bakanlıktan istenilen soruşturma iznini beklediği öğrenildi.
Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin 13 Aralık 2018 tarihinde çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Savcı Ejder Oğuz Özdemir tarafından yürütülen soruşturmada, kazada sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle makasçı Osman Y., hareket memuru Sinan Y. ve kontrolör Emin Ercan E., tutuklandı; TCDD Bölge Müdürü Duran Y., YHT Gar Müdürü Talip Ü., YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir O. ve YHT Gar Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal S’nin ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından tayin edilen bilirkişi tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz Temmuz’da dosyaya giren raporda, dönemin TCDD Genel Müdürü İsa A., şu anda TCDD Genel Müdürü olan dönemin Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan U., Mükerrem Aydoğdu, Trafik ve İstasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Recep K., TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ç, 8'inci Bölge Müdürü Duran Y., 8'inci Bölge Servis Müdürü Ünal S., 8'inci Bölge Servis Müdür Yardımcısı Ergün T., EKAY Daire Başkanı Tuna A'nın da kusurlu olduğu vurgulandı.
SORUŞTURMA DAVA AŞAMASINA GELDİ
Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre; kazanın ardından soruşturmada görevlendirilen iki savcı, hiçbir detayı atlamadan koordineli bir şekilde çalıştı. Bilirkişiden teknik konularda destek alan savcılık, kazayla ilgili sorumluları tespit etti. Tüm şüphelilerin ve şikayetçilerin ifade işlemlerini tamamlayan savcılık, bu kapsamda TCDD Genel Müdürü İsa A. ve TCDD Genel Müdürü dönemin Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan U. hakkında Ulaştırma Bakanlığı'nda kovuşturma için izin talebinde bulundu.
5 KİŞİ İÇİN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI
Savcılık, kazada ölen makinistler Adem Yaşar, Hulusi Böler ve Kadir Ünal'ın yanında, 5 Mart 2019'da hayatını kaybettiği anlaşılan dosyanın şüphelilerinden Ankara YHT Gar Müdürü Talip Ünal ile kazada kusuru bulunmadığı anlaşılan kılavuz trenin 2'nci makinisti Kenan Günay hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Savcılığın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelecek cevabı beklediği, cevabın gelmesinin ardından da dava açacağı öğrenildi.

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Tren kazası soruşturmasında sona gelindi

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