Tren kazasında enkaz kaldırıldı, banliyö seferleri başlayacak

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının meydana geldiği Marşandiz İstasyonu'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kaza sonrası ray ve elektrik sisteminde meydana gelen arıza da onarıldı. Banliyö seferlerinin bugün akşam saatlerinde başlatılması planlanıyor.

Ankara-Konya seferini yapan YHT, önceki sabak saat 06.36'da Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist, 6'sı yolcu 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. TCDD ekipleri, gece gündüz çalışarak kazanın enkazını 2 gün içerisinde kaldırdı. TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde, raylarda meydana gelen hasar ve kataner(elektrik sistemi) arızası da tamamen onarıldı. Yetkililer son kontrollerin ardından hattın bu akşam saatlerinde banliyö seferlerine açılacağını bildirdi. Kazada kısmen çöken üst geçit ise tamamen yıkıldı. Üst geçidin yeniden yapılmasına başlandı.

3 TCDD ÇALIŞANININ SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan, gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

