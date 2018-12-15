HABER

Tren kazasında enkaz kaldırıldı, banliyö seferleri başlayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 13:28 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının meydana geldiği Marşandiz İstasyonu'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının meydana geldiği Marşandiz İstasyonu'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kaza sonrası ray ve elektrik sisteminde meydana gelen arıza da onarıldı. Banliyö seferlerinin bugün akşam saatlerinde başlatılması planlanıyor.

Ankara-Konya seferini yapan YHT, önceki sabak saat 06.36'da Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist, 6'sı yolcu 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. TCDD ekipleri, gece gündüz çalışarak kazanın enkazını 2 gün içerisinde kaldırdı. TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde, raylarda meydana gelen hasar ve kataner(elektrik sistemi) arızası da tamamen onarıldı. Yetkililer son kontrollerin ardından hattın bu akşam saatlerinde banliyö seferlerine açılacağını bildirdi. Kazada kısmen çöken üst geçit ise tamamen yıkıldı. Üst geçidin yeniden yapılmasına başlandı.

3 TCDD ÇALIŞANININ SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan, gözaltına alınan kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y.'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

PARTNERDünya şokta! İşte 'İnsan eti yemekten bıktım' diyen büyücü...Dünya şokta! İşte 'İnsan eti yemekten bıktım' diyen büyücü...
Eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldıEline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Adliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdiAdliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıkanlar şoke etti

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.