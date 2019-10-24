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Tren kazasında kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk'e robotik kol müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında sol kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk'e (59) halen meme kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde robotik kol takılacağı bildirildi. Müjdeli haber üzerine duygulanan Aktürk, "Bana bu konuda yardımcı olan herkese duacıyım" dedi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında sol kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk'e (59) halen meme kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde robotik kol takılacağı bildirildi. Müjdeli haber üzerine duygulanan Aktürk, "Bana bu konuda yardımcı olan herkese duacıyım" dedi.
Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında sol kolunu kaybeden Nurduvan Aktürk'e, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Edirne İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir'in girişimleriyle meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilecek robotik kol takılacak. Bugün, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastaneye gelen Nurduvan Aktürk'e, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Hülya Becerir, Tekirdağ Devlet Hastanesi Şube Müdürü Tolga Atasever tarafından robotik kol takılacağı müjdesi verildi. Bu haber üzerine duygulanan Aktürk, "Bana bu konuda yardımcı olan herkese duacıyım. Demir yollarından bir şey görmedik. Ama valimiz, bakanlığımız ve hastane yönetimi sağ olsunlar buna el attılar. Bana da sürpriz oldu. Dün akşam bakanlıktan aradılar. Bir kızım var ve yakında torunum olacak. Bu nedenle de çok mutlu oldum. İnşallah torunum olduğunda kucağıma alabileceğim. Şuan çok mutluyum ve daha iyiyim. Bakın bana verilen çiçeği böyle tek kolumla tutamıyorum. Ama kolum geldiğinde torunumu kucaklayabileceğim" dedi.
Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin, "Tren kazasında yaralılarımız içerisinde olan, Nurduvan hanım malum sol kolunu kaybetti. Kol ampitasyona uğradı. Gönül arzu ederdi ki bu kötü kaza hiç yaşanmasaydı. Nurduvan hanımın kolu trenin altında sürtünmeyle çok ağır şekilde zedelendi. Bu nedenle kolu Re implantasyon imkanı yoktu. Bugün bir araya gelme sebebimiz nedeni, Nurduvan teyzemize inşallah Sağlık Bakanlığımızın girişimi, sayın valimizin talimatları ile yeni bir robotik kol hazırlandı. Kısa süre sonra yeni koluna kavuşmuş olacak ve bundan sonra da daha mutlu ve rahat bir hayat sürmesini diliyorum" diye konuştu.

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