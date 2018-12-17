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Tren kazasında korkunç detay Sayıştay raporlarında ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 08:32 | Son Güncelleme

Sayıştay Raporu'na göre, Ankara'daki hızlı tren kazasının meydana geldiği demiryolu hattında, firmanın parasını aldığı sinyalizasyon sistemini yapmadığı ortaya çıktı. Tren kazasının sinyalizasyon olmadığı için meydana geldiği üzerinde duruluyor ve bu konuda büyük tartışmalar yaşanıyor.

Sayıştay, Ankara'da geçen perşembe meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne ve 92 kişinin yaralanmasına yol açan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanlığı raporunu açıkladı. Ankara'daki kazanın meydana geldiği tren yolundaki gibi, birçok demiryolunun sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hizmete sokulduğu iddia edildi. Rapora göre, ihale edilen 2 proje, sinyalizasyon, elektrifikasyon gibi can güvenliğini etkileyen imalatlar tamamlanmadan teslim edildi. Bu demiryolu hattından birinin 700 milyon liraya ihale edilen Kars-Tiflis Demiryolu Projesi olduğu ifade edildi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre rapordaki tespitler şöyle:

“Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nın bitirilerek ticarete açıldığı ifade edilmiştir. Demiryolunun ticarete açıldığı doğru olsa da projenin tamamlandığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Projedeki imalatların önemli bir kısmı sözleşme bedeli doldurulduğu için tamamlanamamıştır. Özellikle tünel ve üstyapı imalatı eksik kalmış, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları sözleşmeye dahil olmasına rağmen yapılamamıştır. Söz konusu imalatların tamamlanması için 2'nci ikmal ihalesine çıkılacaktır.”

Sayıştay, 658 milyon liraya mal olan başka demiryolu projesinde de elektrifikasyon ve sinyalizasyon sisteminin kurulmadan işin teslim alındığını ve müteahhit firmaya, bütün işler yapılmış gibi, para ödendiğini tespit etti. Raporda, “Projenin büyük bölümünü oluşturan tünellerin yüzde 17'sinin, üstyapının yüzde 41'inin, köprü ve viyadüklerin yüzde 41'inin tamamlandığı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyonla ilgili herhangi bir imalat yapılmadığı görülmektedir. Projenin ancak yüzde 33'lük kısmı tamamlanmıştır.”

SİNYALİZASYON TARTIŞMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan sinyalizasyon tartışmalarıyla ilgili olarak 'Sinyalizasyon sistemi olmazsa olmaz bir sistem değil' açıklamasını yapmış uzmanlar ise, demiryolu hattında sinyalizasyon sistemi için 'kesinlikle gerekli' yorumunda bulunmuştu. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de bu konuda partiler arasında büyük tartışmalara neden oluyor.

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Sayıştay raporu ankara hızlı tren kazası tren kazası sinyalizasyon

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
"İş ehline verilmediğinde kıyameti bekleyiniz." hadis-i şerif. Bu kazalar küçük felaketler. Adil yöneticilerin önemini bu olay bize çok iyi gösteriyor. Bu işten sorumlular eninde sonunda mutlak adalet sahibi Allah (c.c) huzurunda hesap verecektir.
Güzelim ülkenin düştüğü şu hale bakın yazık
yandasa verirsen parasini kat kat alir dandik malzeme kullanir calar cirpar sonucta bu olur
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