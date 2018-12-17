Tren kazasında korkunç detay Sayıştay raporlarında ortaya çıktı

Sayıştay, Ankara'da geçen perşembe meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne ve 92 kişinin yaralanmasına yol açan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanlığı raporunu açıkladı. Ankara'daki kazanın meydana geldiği tren yolundaki gibi, birçok demiryolunun sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hizmete sokulduğu iddia edildi. Rapora göre, ihale edilen 2 proje, sinyalizasyon, elektrifikasyon gibi can güvenliğini etkileyen imalatlar tamamlanmadan teslim edildi. Bu demiryolu hattından birinin 700 milyon liraya ihale edilen Kars-Tiflis Demiryolu Projesi olduğu ifade edildi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre rapordaki tespitler şöyle:

“Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nın bitirilerek ticarete açıldığı ifade edilmiştir. Demiryolunun ticarete açıldığı doğru olsa da projenin tamamlandığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Projedeki imalatların önemli bir kısmı sözleşme bedeli doldurulduğu için tamamlanamamıştır. Özellikle tünel ve üstyapı imalatı eksik kalmış, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları sözleşmeye dahil olmasına rağmen yapılamamıştır. Söz konusu imalatların tamamlanması için 2'nci ikmal ihalesine çıkılacaktır.”