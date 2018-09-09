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Tren kazasında ölen 25 kişi, raylara karanfiller bırakılarak anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 20:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında yakınlarını kaybedenler ve yaralananların aileleri, olay yeri yakınlarındaki raylara karanfiller bırakarak, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında yakınlarını kaybedenler ve yaralananların aileleri, olay yeri yakınlarındaki raylara karanfiller bırakarak, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kazada kardeşi ile kızını kaybeden Zeliha Bilgin, "Bizler, ölenlerin yakınları olarak yaşanan olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Olayın sorumluları kimlerse bulunarak, mutlaka gereken cezayı çekmeliler" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz günü meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasının ardından kazada yakınlarını kaybedenler ve bazı yaralılar ile aileleri, olay yerine karanfil bırakmak için Sarılar köyünde toplandı. Tren kazasında traktörleriyle olay yerine gidip, yaralıları tahliye eden köylülere, ölenlerin yakınları ve yaralananlar teşekkür etti. Sarılar köyünde toplanan yaklaşık 300 kişi, tren kazasının meydana geldiği noktaya, yağmur yüzünden ve karadan araç yolu olmadığı için gidemedi. Bunun üzerine kalabalık, köyde basın açıklaması yaptı.

Kazada kardeşi ve 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Zeliha Bilgin, grup adına basın açıklamasını okudu. Bugün kendisinin doğum günü olduğunu söyleyen Bilgin, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Elinde kızının trende çektirdiği son fotoğrafını taşıyan Bilgin, "Ben bugün kızıma sarılamayacağım. Kardeşlerime sarılamayacağım. Onlar kim bilir bana nasıl bir sürpriz yapacaklardı? 8 Temmuz günü yaşanan olay çok acı ve ihmal doluydu. Burada 25 kişi hayatını kaybederken, 340 kişi de yaralandı. Bizler, ölenlerin yakınları olarak yaşanan olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Olayın sorumluları kimlerse bulunarak mutlaka gereken cezayı çekmeliler. Biz, aldığımız ilaçlar sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Ölenleri asla unutmadık, asla da unutmayacağız. Bugün benim doğum günüm. Kızım ve kardeşim bu kazada ölmeseydi şuan bana doğum günü sürprizi hazırlıyor olacaktılar. Yaşadığımız durum çok acı ve telafisi yok" dedi.

Programa katılan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise Meclis'te takipçi olduklarını belirterek, kazada ihmali olanlara gereken cezanın verilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından köy yakınından geçen rayların bulunduğu bölgeye gidilirken, yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşındı. Rayların üzerine karanfiller bırakılırken, ölenlerin yakınları, gözyaşları döktü. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden kalkan ve İstanbul Halkalı'ya giden yolcu trenine de karanfiller atıldı.

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