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Tren kazasında ölen 3 kişinin taziyesine giden akrabaları kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 23:36 | Son Güncelleme

Tren kazasında ölen 3 kişinin taziyesine giden akrabaları kazada yaralandı

Kars'ın Selim ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin taziyesine giden iki kişi araçlarının şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mehmet D. idaresindeki 34 JC 8335 plakalı otomobil, trenin otomobile çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü Alisofu köyündeki hemzemin geçidi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Mehmet D. ve Sedat D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan iki kişinin, Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treninin, bugün Alisofu köyündeki hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden akrabaları Ersin, Nihat ve Muhammet Gümüş'ün taziyesi için Selim ilçesine gittikleri öğrenildi.

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