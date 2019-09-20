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Tren kazasında ölen makinistlere hüzünlü tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

BİLECİK’te Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrole çıktıkları kılavuz trenin raydan çıkıp tünel duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden makinistler Recep Tunaboylu (37) ve Sedat Yurtsever (39) için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) Eskişehir fabrikası önünde tören düzenlendi.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- BİLECİK’te Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrole çıktıkları kılavuz trenin raydan çıkıp tünel duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden makinistler Recep Tunaboylu (37) ve Sedat Yurtsever (39) için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) Eskişehir fabrikası önünde tören düzenlendi. Yakınları ve meslektaşlarının gözyaşı döktüğü törende, çocuklarının "Baba" diyerek ağlaması yürekleri burktu.

Eskişehir ile Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Ali Fuat Paşa Tren İstasyonu arasında YHT hattını kontrol etmek için yola çıkan makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu'nun kullandığı kılavuz tren, dönüş yolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ahmetpınar köyü yakınında tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada, makinistler evli ve 2 çocuk babası Sedat Yurtsever ile evli ve 1 çocuk babası Recep Tunaboylu hayatını kaybetti.

İki makinist için memleketleri Eskişehir’de uğurlama töreni düzenlendi. TÜLOMSAŞ fabrikası önündeki törene CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Erol Arıkan, makinistlerin yakınları ve meslektaşlarıyla fabrika çalışanları katıldı.

BABASININ FOTOĞRAFINA DOKUNARAK AĞLADI

Cenaze aracıyla getirilen iki makinistin tabutlarına Türk bayrakları sarıldı. Devlet Demir Yolları’nda 2012 yılından bu yana makinist olarak görev yapan Recep Tunaboylu’nun eşi Melek ile 5 yaşındaki kızı Ece, tabuta ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Küçük kızın “Baba” diyerek ağlaması ise yürekleri burktu. Tunaboylu’nun ailesi uzun süre tabutun başından ayrılamadı. Makinist Sedat Yurtsever’in eşi Nilgün ve çocuklarından Egemen (9) de tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende, helallik alınmasının ardından iki makinistin özgeçmişleri okundu. Edilen duaların ardından Sedat Yurtsever'in cenazesi Batıkent Mahallesi’ndeki, Recep Tunaboylu ise Yeşiltepe Mahallesi’ndeki camilere götürüldü.

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