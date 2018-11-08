HABER

Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in (9) annesi Mısra Öz Sel ve akrabaları, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları kışlık giyim ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere verilmek üzere Edirne'nin Keşan ilçesindeki Türkmen İlk ve Ortaokulu'na bağışladı.

Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı proje

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in (9) annesi Mısra Öz Sel ve akrabaları, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları kışlık giyim ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere verilmek üzere Edirne'nin Keşan ilçesindeki Türkmen İlk ve Ortaokulu'na bağışladı.
Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını 25 kişiden biri olan Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz Sel, Galatasaray Kulübü'nün Marmara Üniversitesi Ultraslan Üniversiteliler Taraftar Grubu tarafından Keşan'a bağlı Türkmen köyündeki Türkmen İlk ve Ortaokulu'nda oğlu adına yaptırılan kütüphaneyi ziyaret etti. Mısra Öz Sel, akrabaları aracılığıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları kışlık giyim ve kırtasiye malzemelerini de 131 öğrencinin eğitim gördüğü okula getirerek, yetkililere teslim etti.
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, yardımlarından dolayı Mısra Öz Sel'e teşekkür ederek, plaket takdim etti. Saz, kışlık mont, bot ve kazakların öğrencilere dağıtılacağını, ayrıca kitaplarla da Oğuz Arda Sel adına yaptırılan kütüphanenin materyallerinin zenginleştirileceğini belirtti.
Mısra Öz Sel ise, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Galatasaray Kulübü'nün Marmara Üniversitesi Ultraslan Üniversiteliler Taraftar Grubu'na teşekkür etti. Ziyarete, taraftar gurubu temsilcileri de katıldı.

FOTOĞRAFLI

Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı projeTren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı projeTren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı projeTren kazasında ölen Oğuz Arda'nın annesinden anlamlı proje

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
“3 teröristin başına koyulan ödül, mantıklı bir adım”“3 teröristin başına koyulan ödül, mantıklı bir adım”
Dicle Elektrik’te müşteri memnuniyeti artıyorDicle Elektrik’te müşteri memnuniyeti artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.