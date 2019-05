Tren kazasında ölen Ömer Cesur için doğum günü pastası kesildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geçen yıl meydana gelen tren kazasında ölen 25 kişiden Özcan Cesur'un (47) doğum gününde, Atatürk Meydanı'nda toplanan aileler, doğum günü pastası kesti. Cesur'un eşi Hacer Cesur, "Eşimle her yıl doğum gününü beraber kutluyorduk. Bu yıl böyle oldu. Gözümün önünde kaybettim. Bana bıraktığı iki tane emanetiyle onu hiç unutmayacağız" dedi.

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi öldü, 340 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 4 kişi hakkında dava açılıp, diğer sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmesi, yapılan itirazların da reddedilmesi üzerine, aileler Çorlu Adliyesi önünde 14 gün sessizlik eylemi yaptı.

Aileler, bugün Atatürk Meydanı'nda toplanarak, tören kazasında hayatını kaybeden Özcan Cesur için doğum günü pastası kesti. Pastanın üzerindeki mumu üfleyen Cesur'un eşi Hacer Cesur, "Eşimle her yol doğum gününü beraber kutluyorduk. Bu yıl böyle oldu. Gözümün önünde kaybettim. Bana bıraktığı iki tane emanetiyle onu hiç unutmayacağız. Her zaman da kalbimizdedir. İyi ki doğun, iyi ki vardın. Adalet istiyoruz" dedi.

Pasta kesimden sonra aileler adına basın açıklamasını okuyan İsmail Kartal, "Bundan yaklaşık 10 ay önce anamız, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz devletin demiryollarında, devletin treninin altında kalarak can verdi. 10 ay boyunca sesimizi çıkarmadan adliyelerde hakimlerden, savcılardan, bilirkişilerden medet umduk. Acımızı biraz olsun hafifletsinler diye, bir daha böyle katliamlar olmasın diye, suçlular açığa çıksın diye. 10 ay sonunda savcı, bula bula bu katliamda sorumluluğu bulunan şirketlerden birinin yönetim kurulu üyesini ve soruşturmanın yürütüldüğü şirketlerden birinin danışmanını bilirkişi diye karşımıza çıkardı. Bu bilirkişiler de 25 canın sorumlusu diye küçücük görevleri olan 4 kişiyi gösterdiler ve bunu kabul etmemizi istediler, istiyorlar. Yetkilileri de ayrı soruşturuyoruz dediler. Bu olayda canlarını yitirmiş aileler olarak artık yeter diyoruz. Oyalanmalara, kandırılmalara karnımız tok. Başta Ulaştırma Bakanı, TCDD Genel Müdürü, bürokratlar ve üst yöneticiler olmak üzere birçok kişinin sorumluluğu vardı. Gerçek sorumlular bulunana kadar, suçlulara hak ettikleri cezalar verilene kadar adliyede, sokakta, meydanlarda sesimizi duyurabildiğimiz her yerde bu adaletsizliği teşhir edeceğiz, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Hepinizi sesimize ses katmaya, bulunduğunuz her yerde ve her şekilde destek olmanızı, ses vermenizi istiyoruz. Gerçek suçluların ancak bu şekilde açığa çıkarılacağını biliyoruz" diye konuştu.

Kazada oğlu 10 yaşındaki Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, "Gidenlerimizin ruhlarının biraz rahat etmesi için ve bundan sonra başka canların yanmaması için adalete davet ediyorum. Bu olayı adalet gelene kadar unutturmayacağız. Son nefesimize kadar arkasında duracağız" dedi.