Tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel anısına kütüphane

EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarındaki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel adına Galatasaraylı taraftarların oluşturduğu kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Galatasaray Kulübü'nün Marmara Üniversitesi Ultraslan Üniversiteliler taraftar gurubu, Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyündeki Türkmen İlköğretim Okulu'nda kütüphane oluşması için çok sayıda kitap topladı.

Okulda oluşturulan kütüphaneye tren kazasında 9 yaşında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in adı verildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okulda düzenlenen törende, taraftarların, yardımlaşmanın ve vefanın unutulmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Oğuz Arda'nın annesi Mısra Öz de taraftarlara teşekkür etti.

Daha sonra Oğuz Arda Sel Kütüphanesi'nin açılışı taraftarların "Büyük Kaptan Oğuz Arda" tezahüratları ile açıldı.

