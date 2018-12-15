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Tren kazasındaki 2 vagon olay yerinden kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 01:35 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı tren kazasında, Yüksek Hızlı Tren'in raydan çıkan 2 vagonu olay yerinden kaldırıldı.

Tren kazasındaki 2 vagon olay yerinden kaldırıldı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı tren kazasında, Yüksek Hızlı Tren'in raydan çıkan 2 vagonu olay yerinden kaldırıldı.
Dün Ankara Garı’ndan 206 yolcu ile Konya’ya gitmek üzere hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı. Kazanın ardından, olay yerinde görevliler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, akşam saatlerinde Yüksek Hızlı Tren'in raydan çıkan 2 vagonu, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. Ayrıca yaşanan olayda yıkılan üst geçit de kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerde görevlilerin çalışması devam ederken, enkaz kaldırma işlemleri büyük oranda tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Tren kazasındaki 2 vagon olay yerinden kaldırıldıTren kazasındaki 2 vagon olay yerinden kaldırıldıTren kazasındaki 2 vagon olay yerinden kaldırıldı

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