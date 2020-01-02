HABER
  4. Tren Kütüphanesi için alınan güvenlik önlemi dikkat çekti

Tren Kütüphanesi için alınan güvenlik önlemi dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Çankırı kent merkezinde bulunan Tren Kütüphanenin yeri değiştirildi.

Çankırı kent merkezinde bulunan Tren Kütüphanenin yeri değiştirildi. Vinçle kaldırılan trenin etrafında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Çankırı Belediyesi tarafından yapımı devam eden TCDD Parkı ve Açık Hava Müzesi projesi kapsamında İstasyon Kavşağı’ndaki tarihi Tren Kütüphane yerinden sökülerek yeni yerine monte çalışmaları başladı. 30 Mart 2016 tarihinde açılışı yapılan kütüphane bulunduğu İstasyon Kavşağı İstiklal Yolu Parkı’ndan sökülerek yeni yapılacak park alanına taşınıyor. Sabah saatlerinde başlatılan alandaki işlemler tamamlandı. Yapılan taşıma işlemleri esnasında iş makineleri Çankırı-Ankara yolunu tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Yapılan taşıma esnasında alınan güvenlik tedbirleri ise görenleri şaşırttı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında zabıta ekipleri İstiklal Yolu Parkı tabelası ile kaldırım üzerini çekilen şeritlerle tek taraflı olarak kapattı. Trafiğe tek taraflı olarak kapatılan yolda şeridin arka tarafında bulunan kaldırımdan vatandaşların geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
2010'larda Futbol Teknolojiyle Birleşti2010'larda Futbol Teknolojiyle Birleşti
Boludağı’nda kartpostallık kar ve sis manzarasıBoludağı’nda kartpostallık kar ve sis manzarası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

Balat'taki iğrenç olayda yeni gelişme

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.