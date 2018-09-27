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Tren raylara çıkan hayvanları telef etti

İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2018 15:46 | Son Güncelleme

Hindistan’da küçükbaş hayvan sürüsü tren yoluna çıktı, sonuç facia oldu.

Hindistan’da küçükbaş hayvan sürüsü tren yoluna çıktı, sonuç facia oldu. Sürüden bazı hayvanlar trenin gürültüsü ve makinistin uyarısıyla kaçarken, bir kısmı ise panikle raylarda koşmaya başladı. Duramayan tren de çok sayıda koyun ve keçiyi ezerek telef etti. O anlarsa güvenlik kamerasınca görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren sürü

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