Tren raylarına düşen bebek mucize eseri kurtuldu

Hindistan'da bir bebek d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc tren raylar\u0131ndan mucize eseri kurtuldu. Anne ve babas\u0131 trenden inerken trenin alt\u0131na d\u00fc\u015fen bebek mucize eseri s\u0131yr\u0131k bile almadan raylardan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.PARTNERAmerika\u2019dan al\u0131\u015fveri\u015f yapman\u0131n tam zaman\u0131Ma\u00e7 \u00f6ncesi etkileyici bir konu\u015fma yapan Sar\u0131yer teknik direkt\u00f6r\u00fcKiri\u015fin y\u0131k\u0131lmas\u0131 sonucu i\u015f\u00e7i havada as\u0131l\u0131 kald\u0131
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