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Tren raylarına düşen bebek mucize eseri kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 22.11.2018 08:35 | Son Güncelleme

Hindistan'da tam tren gelirken raylara düşen bebek mucize eseri hayatta kaldı. O anlarda yaşananlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da bir bebek düştüğü tren raylarından mucize eseri kurtuldu. Anne ve babası trenden inerken trenin altına düşen bebek mucize eseri sıyrık bile almadan raylardan çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren bebek ray

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