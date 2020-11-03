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Tren raylarında feci kaza: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 00:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde trenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile Balabanlı Mahallesi arasında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde trenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Muratlı ilçe merkezi ile Balabanlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; frene basmasına rağmen durmakta güçlük çeken tren, hareket halindeki iken bir kişiyi ezdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza mahalline gelen Muratlı Cumhuriyet Savcısı Yasin Semiz incelemelerde bulunurken, tren yolu jandarma ekiplerince kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Vefat eden şahsın 52 yaşındaki Kadir Kalaba olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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