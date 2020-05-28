Tren Seferleri Normalleşme Süreci Kapsamında Yeniden Başladı

Corona virüsü salgını etkisini sürdürmesine karşın Türkiye’de normalleşme süreci kapsamında 28 Mart’ta ara verilmiş olan yüksek hızlı tren (YHT) seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “bilet fiyatlarında artış yapmıyoruz” mesajıyla başlatıldı. Bugünkü kabine toplantısıyla birlikte Türkiye’de normalleşme sürecinde atılacak yeni adımlara karar verilmesi beklenirken, süreç, ulaşım sektöründe “kontrollü sosyal hayat” ilkesi doğrultusunda bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. YHT seferleri, ''yeni normal'' kapsamında bundan böyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek. Şimdilik Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında 16 sefer yapılacak. Gar, istasyon ve trenlerde yolcular ile çalışanlar mutlaka maske takacak. Maskesiz seyahat edilmesine de izin verilmeyecek. Hastalık belirtisi gösteren yolcular kesinlikle trene alınmayacak. Bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek. Tren koltuklarında bir kişilik ara bırakılarak çapraz oturulacak. Bu nedenle trenlerde oturulmaması gerekli koltuklara işaretleme yapıldı. Yolcuların koltuk değişimi yapmasına izin verilmeyecek, seferlerde yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak. Trenlerde her seferin ardından detaylı dezenfeksiyon uygulanacak.

Seyahat sırasında Corona enfeksiyonu belirtileri gösteren yolcular trendeki tecrit bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edilecek. Türkiye’de ilk Corona virüsü vakasının 11 Mart’ta görülmesi ardından 28 Mart’ta durdurulan YHT seferleri, iki ay aradan sonra bu sabah 07.00’de Ankara - İstanbul seferiyle başladı. YHT seferlerinde online bilet satışına başlanmasıyla birlikte şimdiden 2 bin civarında bilet satışı yapıldığı bildirildi. Salgın önlemleri kapsamında Ankara Garı’nın girişine vücut ısısı ölçümü amacıyla termal kamera sistemi yerleştirildiği görüldü. Garda pek çok yere el dezenfektanı da konuldu. HES kodu ve seyahat izin belgesi zorunlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk seferden önce yaptığı açıklamada, bilet ücretlerinde bir artış olmayacağını açıklayarak, “İlk trenimizi yolcu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bugünden itibaren Ankara - İstanbul, Ankara - Eskişehir, Ankara - Konya ve Konya - İstanbul hatlarımızda sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacak. Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en hızlı şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır” dedi.

“Yeni süreçte vatandaşlarımızın da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Maske, mesafe ve temizlik yeni normalin vazgeçilmezleri” diyen Karaismailoğlu, şu anda tren seferleri başlatılmış olan Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Konya büyükşehirlerinde halen giriş-çıkış yasağı uygulandığına işaret etti. Bakan, bu nedenle sadece seyahat izin belgesi ve “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulamasından kod alan vatandaşların YHT’yle seyahat edebileceğini söyledi. Seyahat izin belgesini ibraz edemeyenler yolculuk yapamayacak. Öte yandan trenlerde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek. Tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesi sağlanacak, trenlerde her sefer öncesinde ayrıntılı hijyen işlemleri uygulanacak. Bakan Karaismailoğlu, hareketten önce trendeki yolcularla ve personelle de sohbet etti. Mavi tur yatlarına 1 Haziran itibariyle izin verilecek Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamada, 24 Mart’ta özellikle turizm sektöründe hizmet yürüten “ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler” ile ilgili faaliyetleri durdurduklarını anımsattı. Şimdi 1 Haziran itibariyle “ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin” faaliyetlerine yeniden başlamalarını izin verilecek.

Karaismailoğlu, Türkiye’nin coğrafi yapısına özgü gelişen bir sektör olan mavi tur veya günü birlik turistik tur hizmeti sunmakta olan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemi cinsi teknelerin ticari faaliyetlerini 1 Haziran itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı önlemlerle birlikte İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın kararları doğrultusunda yürüteceğini söyledi. Ankara’da cami listesi yayınlandı, camilerde dezenfeksiyon yapıldı Bu arada Ankara İl Müftülüğü, 18 Mayıs’taki kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda 29 Mayıs itibariyle cemaatle birlikte öğle, Cuma ve ikindi namazları kılınacak cami listesini yayınladı. Corona virüsü salgını riskini azaltmak amacıyla geniş mekanlara sahip camilerde namaz kılınması kararı uygulanacak. Cami listesi, https://ankara.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&ContentId=1047 adresinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bugün ibadethanelerde temizlik çalışmaları yaptı. Başkentteki A ve B grubu toplam 65 camide iç ve dış temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı.