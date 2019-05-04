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Tren seferlerine toprak kayması engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde tren hattındaki toprak kayması sebebiyle Erzurum-Erzincan demir yolundaki tren seferleri durduruldu

ERZİNCAN (AA) - Erzurum-Erzincan demir yolundaki tren seferleri, tren raylarındaki toprak kayması sebebiyle durduruldu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Tanyeri Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları devriye sırasında Erzincan-Erzurum arasındaki tren hattının Üzümlü ilçesine bağlı Bağlar köyü mevkisinde, son günlerdeki yağışlar yüzünden su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nin rayların altındaki toprağın kaymasına neden olduğunu tespit etti.

Toprak kaymasının tren hattının altına döşenen ve hattı yan etkilere karşı ekseninde tutup raylara dik yönde belirli aralıklarla döşenen parçalardan oluşan "travers" tabir edilen alana kadar geldiğini belirleyen jandarma, tren seferleri açısından risk oluşmaması için durumu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen TCDD'ye bağlı Mercan Yol Bakım Şefliği görevlilerince yapılan kontroller doğrultusunda tren seferleri, herhangi bir risk yaşanmaması için çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili (AFAD) Kadir Çelik ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Tren hattaki hasarın Erzincan Devlet Demiryolları Trafik Kontrollüğü ekiplerince giderilmesinin ardından seferlerinin yeniden başlayacağı belirtildi.

Jandarma ve TCDD görevlilerinin bölgedeki önlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
demir yolu Erzincan

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