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Tren vagonundan düşen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tren vagonundan kömür yükleyen işçi vagondan düşerek yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tren İstasyonunda vagondan kömür yükleyen Abdurrahman G.

Tren vagonundan düşen işçi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tren vagonundan kömür yükleyen işçi vagondan düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tren İstasyonunda vagondan kömür yükleyen Abdurrahman G. (59), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşen işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman G., Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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