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  4. Tren yolu hattında yürürken... Feci olay! Lokomotifin çarptığı adam hayatını kaybetti

Tren yolu hattında yürürken... Feci olay! Lokomotifin çarptığı adam hayatını kaybetti

02.06.2024 14:11
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tren yolu hattı üzerinde yürüyen bir kişi, lokomotifin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Tren yolu hattında yürürken... Feci olay! Lokomotifin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bandırma-Balıkesir tren yolunda saat 08.40 sıralarında yürümekte olan H.G.’ye, Bandırma-Kuş Cenneti yönünde hareket halinde olan manevra lokomotifi çarptı.

Kazanın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine intikal etti. Olay yerinde yapılan incelemede, H.G.'nin cesedinin 17 Eylül Mahallesi'nden geçen tren yolu hattının 339. kilometresinin 800. metresinde, Kuş Cenneti yönüne doğru sağ tarafta bulunduğu tespit edildi.

Daha sonra 112 acil ekipleri H.G.’nin cesedini kaldırmak üzere olay yerine çağrıldı. Ölü muayene işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.G.’nin cesedi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.G.’nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir tren
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