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Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tebriz-Van uluslararası demiryolunun Tuşba ilçesi Gölyazı Mahallesi mevkiinden geçen tren rayları çevresinde arama yapıldığı belirtildi.

Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tebriz-Van uluslararası demiryolunun Tuşba ilçesi Gölyazı Mahallesi mevkiinden geçen tren rayları çevresinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 4 adet çuval içerisinde 83 paket halinde toplam 109 kilo 110 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildi

Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildi

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