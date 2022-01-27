Tren yolunda gözyaşlarına boğuldular! Karşıya geçmeye çalışırken...

Kahreden kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçmeye çalışan Haydar Çelik, yasak olan bölgeden tren yoluna girdi. Yol kenarındaki beton bariyeri kırılan tren hattına girerek raylar üzerinde yürüyen Haydar Çelik’e, seyir halindeki lokomotif çarptı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Haydar Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Çelik’in yakınları, gözyaşı döktü. Çelik’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelik’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA/İHA)



