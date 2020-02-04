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Tren yolunun 'kar kaplanı' ömrünü bu yola adadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde demir yolu ulaşımının aksamaması için görev yapan kar küreme aracı operatörü Birol Akdağ, 33 yıldır zorlu hava şartlarıyla savaşmaya devam ediyor. yolcu ve yük trenlerinin zamanında güvenli şekilde ulaşımına destek olan operatör Akdağ, yaptığı işin vatan sevgisi ve aşk meselesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde ortalama 5 ay Erzurum-Kars arasındaki 217 kilometrelik demir yolu hattında görevli kar küreme aracı operatörü Akdağ, yolcu ve yük trenlerinin zamanında ve güvenli şekilde ulaşımına destek oluyor.

'Bu iş vatan sevgisi ve aşk meselesi'

Kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede 33 yıldır çalışan Birol Akdağ, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu güzergahta demir yolunu açık tutmak için kar küreme aracıyla kar savuruyor.
Ömrü raylarda geçen Akdağ, trenlerin sorunsuz şekilde gidip gelmesine ve sevenlerin birbirine kavuşmasına vesile olduğu için mesleğini aşka yapıyor.
Almanya, İsviçre ve Avusturya'da kar küreme aracı eğitimini aldığını belirten Birol Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimleri aldıktan sonra 33 yıldır makinenin üstünde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu iş parayla yapılacak bir iş değil, sevgi ve saygıyla yapılıyor. Bu iş vatan sevgisi ve aşk meselesi çünkü 4-5 ay süresince ailenizden, eşinizden, dostunuzdan uzak telefonun çekmediği uzak yerlerde görev yapıyorsunuz." diye konuştu.
Açtıkları yol sayesinde sevenlerin kavuştuğunu görmenin mutluluğunu yaşadıkça işleri ayrı bir hevesle yaptığını anlatan Akdağ, "İki istasyonu birbirine bağladığınız andan itibaren yaptığımız görevin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sınırda askerin nöbet tuttuğu gibi biz de aynı şevk ve aşkla bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Akdağ, tünellerdeki havanın daha soğuk olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Dışarıda hava sıfırın altında 30 derece ise tünellerde daha da düşük oluyor, bir de oradaki su damlacıkları üzerinize damlıyor. Bizim işlerimiz madende çalışmakla aynı diyebilirim hatta daha zor ama trenlerin rahat seyri açısından bunları yapmak mecburiyetindeyiz, bundan da hiç şikayetimiz yok, sonuçta işimiz. Tüm trenleri güvenliği sağladıktan sonra yola çıkartıyoruz. Demir yolları, kara yollarının olmadığı dağlardan tepelerden gitmiştir, biz de oralarda çalışıyoruz. Biz bu yolun emniyetini almadığımız sürece hiçbir trenin seyrine müsaade etmiyoruz. Uluslararası trenlerin bu güzergahları, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanması işimize ayrı bir heyecan kattı, işlerimiz daha da yoğunlaştı. İnşallah yolcu taşımacılığı da bu hatta başlar, böylelikle biz işimize ayrı bir aşkla, zevkle bağlanıyoruz. Asya'dan Avrupa'ya giden trenlerin de seyir güvenliğini sağlamak ayrı bir haz veriyor ve işimizi severek yapıyoruz."
Araçların bakımını yapan İbrahim Güler de kış aylarında Akdağ ile kar küreme aracında göreve çıktığını ifade ederek, "Araçlarda tamirci olması lazım, bir sorun olduğunda hemen gideriyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum, bir arızayı halledip trenlerin normal olarak seyir etmesi beni mutlu ediyor. Demir yollarına son zamanlarda ilgi arttı, tüm insanları bu yolculuğa bekliyoruz." açıklamasında bulundu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış kar küreme aracı operatörü Birol Akdağ

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