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Trende 24 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:54 | Son Güncelleme

EDİRNE'de polis, İstanbul'dan gelen trende yaptığı kimlik kontrolünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakaladı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de polis, İstanbul'dan gelen trende yaptığı kimlik kontrolünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İstanbul'dan gelen yolcu treninde kimlik kontrolü

yaptı. Yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan Irak, Pakistan, Cezayir ve Tunus uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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