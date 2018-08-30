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Trende akılalmaz olay! İki çift birbirine girdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 10:48 | Son Güncelleme

Trende tartışmaya tutuşan 2 erkek ve 2 kadın etraftakilerin şaşkın bakışları altında tekme tokat kavga etti. O anlar kameralara da yansıyınca görüntülerin sosyal medyaya düşmesi uzun sürmedi

Trende akılalmaz olay! İki çift birbirine girdi!

Pazartesi gecesi, Londra'dan Birmingham'a doğru ilerleyen bir trende çekilen videoda, siyahi bir kadın; ananas desenli sarı gömlek giymiş kumral bir kadın ve yanındaki erkekle, kendisine "yiyecek fırlattıkları" gerekçesiyle tartışıyor.

Kumral kadın ve batik desenli tişört giymiş olan erkek arkadaşı, iddiaları reddetse de tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşüyor.

PERUKLA SALDIRDI

Siyahi kadın kafasındaki peruğu çıkarıp tartıştığı kadına saldırıyor ve onu feci şekilde dövmeye başlıyor.

Görüntülerde çevredekilerin dayak yiyen kadına yardım etmektense, vagonu terk etmeleri ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışmaları dikkat çekiyor.

27 Ağustos akşamı saat 21.50'de gerçekleşen olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmadığı biliniyor.

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