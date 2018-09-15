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Trende sakal tıraşı olan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 15.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

Trende sakal tıraşı olan adam!

ABD'nin New Jersey eyaletinde seyir halindeki bir trende sakal tıraşı olan adam kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD tren sakal traşı

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