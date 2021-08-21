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Trende yolculuk yapan aile gece yarısı şoku! Karantinaya alındılar

21.08.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Ekspres treni ile yolculuk yapan bir aile, gece yarısı şoku yaşadı. Koronavirüs temaslısı oldukları tespit edilen 3 kişilik aile, Kırıkkale garında indirilip yurtta karantinaya alındı.

Trende yolculuk yapan aile gece yarısı şoku! Karantinaya alındılar

Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, denetimler 24 saat esasına göre yapılıyor. Pozitif vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için karantina ihlali yapan riskli gruptaki kişiler karantinaya alınıyor. Denetimlerde ve yapılan ihbarlar sonucunda da her geçen gün yurtta karantinaya alınan kişi sayısında da artış yaşanıyor.
Koronavirüs temaslısı olan bir aile ise bu kez trende yakalandı. Doğu Ekspresi treni ile Ankara’dan Sivas’a yolculuk yaptığı sırada Covid-19 temaslısı oldukları tespit edildi. Kırıkkale garında indirilen aile, gece yarısı şoku yaşadı. Kaçak duruma düşmemek için de 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Yapılan ihbarla İl Salgın Denetim Merkezi’nden ekip sevk edildi. Filyasyon ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde anne C.D. (40), baba M.D. (46) ve çocukları M.D’nin (18) izlenimlerinin devam ettiği anlaşıldı. Karantina ihlali yapan aileye 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir yurtta da karantinaya alındı.

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"ANKARA'DA BİNDİK, KIRIKKALE'DE İNDİRDİLER"

Filyasyon ekiplerine durumu anlatan M.D. (18), 2 gün önce Ankara’ya trenle geldiklerini belirterek, "Ben 18’inde tren bileti aldım. Sonra işlemlerim bitti benim. Telefonlarımız kapalı sadece anneminki açık. Trende bizim biletlerimiz iptal oldu. Neden olduğunu sorduğumuzda HES koduyla ilgili bir problem var dediler. Ondan sonra temaslı olduğumuzu öğreniyoruz. Ankara’da bindik, Kırıkkale’de indirdiler. Sonra biz yanlış bir işlem yapmayalım diye kaçak olarak bir yere gitmeyelim diye tren garından biz 112’yi aradık" ifadesini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) karantina
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