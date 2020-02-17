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  4. Trendeki koltuk Hindu tanrısı adına rezerve edildi: Tanrı yakınımızda

Trendeki koltuk Hindu tanrısı adına rezerve edildi: Tanrı yakınımızda

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

İnanç turizmini canlandırmak isteyen Hint yetkililer, alışılmışın dışında bir yöntem izleyerek üç kutsal kenti birbirine bağlayan güzergâhta işleyen trende bir koltuğu tanrı Şiva adına rezerve etti. Böylece yolculara, ‘tanrı yakınlarda bir yerde’ mesajı veriliyor.

Trendeki koltuk Hindu tanrısı adına rezerve edildi: Tanrı yakınımızda

Hindistan Demiryolları’nın Kashi Mahakal Ekspresi’ndeki 64 numaralı koltuğun Hindu tanrısı Şiva adına ayrıldığı belirtildi. Çelenklerle, Şiva’nın fotoğraflarıyla süslenen koltuk bizzat Başbakan Narendra Modi tarafından rezerve edildi.

Yataklı bir koltuk niteliğinde olan yer, adeta tanrı Şiva’ya adanmış küçük bir tapınağa benzetildi. Koltuğun, yolculara ‘tanrının yakınlardan bir yerde olduğunu’ sıklıkla hatırlatması amaçlanıyor.

VEJETARYEN YEMEKLER İKRAM EDİLİYOR

Ayrıca inanç turizmini canlandırmak adına yolculara sadece vejetaryen yemekler ikram ediliyor ve hoparlörlerden sürekli ibadet müzikleri çalınıyor.

Tren, Tanrı Şiva’ya adanan büyük tapınakların olduğu üç kenti birbirine bağlıyor. Uttar Pradesh eyaletindeki antik bir kutsal kent olan Varanasi’den hareket eden tren, Indore ve Ujjain’den geçiyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen yolculuk yaklaşık 19 saat sürüyor.

Kuzey Demiryolları’nın Sözcüsü Deepak Kumar, “İlk kez bir koltuk ilahi tanrı Şiva için rezerve ediliyor ve boş bırakılıyor” dedi. Kumar, şirketin 64 numaralı koltuğu sonsuza kadar rezerve edip etmemeyi düşündüğünü de belirtti.

Şiva, Brahma ve Vişnu ile birlikte ‘Hindu üçlüsü’ olarak biliniyor. Bu üç tanrının, dünyanın yaratılışı, işleyişi ve yıkılışından sorumlu olduğuna inanılıyor. Şiva’nın da evreni yeniden yaratmak için onu yıkma görevini üstlendiği varsayılıyor.

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