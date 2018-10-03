Trenden düşen kadının korkutan anları kamerada

Hindistan'ın Mumbai kentinde trende yolculuk yaparken dışarı bakmak için uzanan genç kız, karşı istikametten gelen trenin rüzgarıyla dengesini kaybetti. Genç kız aşağı düşmek üzereyken diğer yolcular tarafından kurtarıldı ve yeniden trene alındı.
Yüreklerin ağızlara geldiği o anlardaysa bir cep telefonu kayıttaydı.
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