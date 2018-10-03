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Trenden düşen kadının korkutan anları kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Mumbai kentinde trendeki genç kız ölümden döndü.

Hindistan'ın Mumbai kentinde trende yolculuk yaparken dışarı bakmak için uzanan genç kız, karşı istikametten gelen trenin rüzgarıyla dengesini kaybetti. Genç kız aşağı düşmek üzereyken diğer yolcular tarafından kurtarıldı ve yeniden trene alındı.

Yüreklerin ağızlara geldiği o anlardaysa bir cep telefonu kayıttaydı.

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Hindistan Mumbai

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