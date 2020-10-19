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Trendyol müşteri hizmetleri, sipariş takip ve iade numarası, destek hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Trendyol Türkiye’nin en popüler online alışveriş sitelerinden biri. Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet veren Trendyol, aynı desteği iletişim konusunda da sağlıyor. Tüm soru, şikayet ve önerileriniz için Trendyol müşteri temsilcisi ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Trendyol çağrı merkezine nasıl ulaşılır, Trendyol müşteri hizmetleri numarası nedir?

Trendyol müşteri hizmetleri, sipariş takip ve iade numarası, destek hattı

Teknoloji ile beraber alışveriş alışkanlıklarımız da değişti. Artık birçok insan e- ticaret siteleri sayesinde istediği her ürüne ulaşabiliyor fakat müşteriler online alışveriş sırasında bazen problemler ile karşılaşabiliyor. En geniş müşteri kitlesine sahip alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, yaşanılan sıkıntıları çözmek için müşterilerle her türlü iletişimi sağlıyor. Siz de Trendyol alışverişiniz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız veya sadece önerilerinizi paylaşmak istiyorsanız Trendyol telefon numarası ile müşteri hizmetlerine ulaşabilir veya Trendyol canlı yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. İşte Trendyol müşteri hizmetleri ve iletişim kanalları hakkında tüm detayları bu yazıda sizin için derledik.

Trendyol Web Sitesi İşlemleri

Trendyol’a üye olarak online alışveriş yapmak, ürün ve kargo ile ilgili işlemlerinizi gerçekleştirmek veya bilgi almak için web sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Trendyol web adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Trendyol Müşteri Hizmetleri

Bir ürünle ilgili işleminizi gerçekleştirmek ve yardım almak için yapacağınız en mantıklı şey Trendyol müşteri hizmetleri direkt bağlanma işlemini gerçekleştirmek olabilir. Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi ve hafta sonu 08:30-24:00 saatleri arasında hizmet verir. Trendyol gibi e-ticaret sitelerinin müşteri kitlesi çok kalabalık olduğu için müşteri hizmetlerine bağlanırken hattaki yoğunluktan dolayı beklemeniz gerekebilir. Bir süre bekledikten sonra yapacağınız işlemlere göre ilgili birimlere yönlendirilir veya sorun ve şikayetleriniz için direk müşteri temsilcilerine ulaşabilirsiniz. Trendyol müşteri hizmetlerine bağlanmak için 0 212 331 0 200 numarasını arayabilirsiniz. Trendyol iletişim numarasını tuşlayarak:

  • Trendyol internet sitesine üyelik ile ilgili bilgi alma

  • Trendyol ürün değişimi hakkında bilgi alma

  • Ürün veya site hakkında şikayet ve öneri paylaşma

  • Ürünlerle ilgili iade veya iptal

  • Kargo ve sipariş takibi yapma

işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Trendyol müşteri hizmetleri mail adresi ile de destek alabilirsiniz.

Trendyol iletişim mail adresi: destek@trendyol.com

Trendyol.com adresine girip "Sıkça Sorulan Sorular" seçeneğine tıklayarak üyelik, site, alışveriş hakkında bilmedikleriniz ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Trendyol sıkça sorulan sorular için TIKLAYIN!

Trendyol Elite Müşteri Hizmetleri

Trendyol Elite, Elite üyelerine özel avantajlar sağlayarak alışveriş deneyiminizi ayrıcalıklı kılar. Trendyol Elite sayesinde 30 TL ve üzeri alışverişlerinizde bedava kargo avantajından, özel indirim ve kampanyalardan, öncelikli müşteri hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Trendyol Elite müşteri hizmetleri ile iletişim kurabilmek için 0 212 331 0 200’ü arayabilirsiniz.

Trendyol Canlı Yardım

Trendyol Asistan ile Trendyol canlı yardım desteğinden hafta içi ve hafta sonu 08:30-00:00 saatleri arasında faydalanabilirsiniz. Bunun için Trendyol hesabınıza girerek “Canlı Yardım” seçeneğine tıklamanız yeterli. Trendyol Asistan ile

  • Siparişleriniz

  • İptal veya iadeleriniz

  • Kargo firması talep ve şikayetleriniz

  • Üyelik işlemleriniz

  • Bilgi dışı işlem bildirimi

  • Kampanya ve kupon işlemleri

hakkında online destek alabilirsiniz. Trendyol canlı yardım için TIKLAYIN!

Trendyol Mobil Uygulaması

Trendyol uygulamasını Google Play Store veya App Store aracılığıyla telefonunuza indirerek Trendyol avantajlarından yararlanabilir, işlemlerinizi ve alışverişinizi telefondan yapabilirsiniz.

Trendyol Genel Müdürlük

İşlemlerinizi gerçekleştirmek için Trendyol genel müdürlük ile iletişim kurmanız gerektiğine inanıyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden yararlanabilirsiniz.

  • Trendyol Adres: DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi (Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 Sarıyer/İstanbul

  • Tel: 0 212 331 0 200

  • Fax: 0 212 332 18 93

Trendyol İade İletişim Süreci Nasıl İşliyor?

Trendyol'dan aldığınız ürünleri 15 gün içerisinde internet sitesi veya uygulama üzerinden kolaylıkla iade edebilirsiniz. İade işlemini yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  • Trendyol.com adresine giderek veya uygulamadan hesabınıza girin.

  • Siparişlerim bölümüne gidin.

  • "Sipariş detay" seçeneğine tıklayın.

  • "Kolay iade" butonuna tıklayın.

  • İade etmek istediğiniz ürünü ve neden iade ettiğinizi seçmelisiniz. Eğer aynı üründen birden fazla aldıysanız iade etmek istediğiniz ürün sayısını da seçin.

  • Kargo seçimini yapmalısınız.

  • Ekranda karşılaşacağınız iade kargo kodunu kaydedin. Kodunuza siparişlerim sayfasından da ulaşabilirsiniz.

  • İade etmek istediğiniz ürünü ve faturanızı aynı pakete yerleştirin.

  • Paketinizi iade kodu ile birlikte 7 gün içinde kargoya teslim edin.

  • Gerekli durumlarda Trendyol ya da satıcı ile iletişime geçerek sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.
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