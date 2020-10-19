Trendyol müşteri hizmetleri, sipariş takip ve iade numarası, destek hattı

Teknoloji ile beraber alışveriş alışkanlıklarımız da değişti. Artık birçok insan e- ticaret siteleri sayesinde istediği her ürüne ulaşabiliyor fakat müşteriler online alışveriş sırasında bazen problemler ile karşılaşabiliyor. En geniş müşteri kitlesine sahip alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, yaşanılan sıkıntıları çözmek için müşterilerle her türlü iletişimi sağlıyor. Siz de Trendyol alışverişiniz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız veya sadece önerilerinizi paylaşmak istiyorsanız Trendyol telefon numarası ile müşteri hizmetlerine ulaşabilir veya Trendyol canlı yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz. İşte Trendyol müşteri hizmetleri ve iletişim kanalları hakkında tüm detayları bu yazıda sizin için derledik.

Trendyol Web Sitesi İşlemleri

Trendyol’a üye olarak online alışveriş yapmak, ürün ve kargo ile ilgili işlemlerinizi gerçekleştirmek veya bilgi almak için web sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Trendyol web adresine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Trendyol Müşteri Hizmetleri

Bir ürünle ilgili işleminizi gerçekleştirmek ve yardım almak için yapacağınız en mantıklı şey Trendyol müşteri hizmetleri direkt bağlanma işlemini gerçekleştirmek olabilir. Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi ve hafta sonu 08:30-24:00 saatleri arasında hizmet verir. Trendyol gibi e-ticaret sitelerinin müşteri kitlesi çok kalabalık olduğu için müşteri hizmetlerine bağlanırken hattaki yoğunluktan dolayı beklemeniz gerekebilir. Bir süre bekledikten sonra yapacağınız işlemlere göre ilgili birimlere yönlendirilir veya sorun ve şikayetleriniz için direk müşteri temsilcilerine ulaşabilirsiniz. Trendyol müşteri hizmetlerine bağlanmak için 0 212 331 0 200 numarasını arayabilirsiniz. Trendyol iletişim numarasını tuşlayarak: