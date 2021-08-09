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Trendyol, Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu: 1,5 milyar dolar yeni yatırım aldı, değeri 16,5 milyar dolara ulaştı

09.08.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yatırım topladı. Yeni yatırımlarla değeri 16,5 milyar dolara ulaşan Trendyol, Türkiye'nin ilk "decacorn" unvanına sahip ilk teknoloji şirketi oldu.

Trendyol, Türkiye'nin ilk 'decacorn'u oldu: 1,5 milyar dolar yeni yatırım aldı, değeri 16,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yatırım topladı. Yeni yatırımlarla değeri 16,5 milyar dolara ulaşan Trendyol, Türkiye'nin ilk "decacorn" unvanına sahip ilk teknoloji şirketi oldu. Decacorn, kuruluşundan kısa bir süre sonra değeri 10 milyar doları aşan görece yeni şirketler için kullanılan bir finansal terim.

Trendyol'dan yapılan açıklamada, ABD'nin önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve Japonya merkezli SoftBankVision Fund 2 liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turuna Berlin merkezli Princeville Capital, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi'nin katıldığı belirtildi.

Trendyol'un mevcut yatırımcısı Çinli Alibaba da bu yılın başlarında şirkete 350 milyon dolarlık ek yatırım yapmıştı.

2023'te doğrudan ve dolayı istihdam hedefi 2,4 milyon kişi

Trendyol Kurucusu Demet Mutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun Türkiye'ye son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırım olduğunu belirtti.olart5ak

Mutlu, "Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişi çalışırken, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023'te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de yaptığı değerlendirmede, yeni yatırımın "değer yaratacak teknolojiler geliştirmek, lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları yapmak, esnaf ve KOBİ'leri dijitalleştirmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını ve Türkiye'ye döviz girişini artırmak" için kullanılacağını açıkladı.

Trendyol, 2010 yılında kuruldu. 30 milyondan fazla müşterisi bulunan şirket günde ortalama 1 milyon paket teslimatı gerçekleştiriyor.

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