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Trenin altında feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Çankırı’da yabancı uyruklu bir şahıs trenin altında feci şekilde can verdi.Kaza, Çankırı’da Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Trenin altında feci şekilde can verdi

Çankırı’da yabancı uyruklu bir şahıs trenin altında feci şekilde can verdi.
Kaza, Çankırı’da Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs karşıya geçmek isterken Çankırı - Kızılırmak yönünde hareket eden trenin altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi. Olayda makinistler M.K. ve V.Ç gözaltına alındı. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor.

Trenin altında feci şekilde can verdi

Trenin altında feci şekilde can verdi

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