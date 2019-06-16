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Trenin altında kalan şahıs öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 23:21 | Son Güncelleme

Niğde’de trenin çarptığı bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza, Merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak’ta meydana geldi.

Niğde’de trenin çarptığı bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokak’ta meydana geldi. Yük treninin seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen bir kişi trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı inceleme sonrası kimliği belirlenemeyen şahıs otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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