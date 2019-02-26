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Trenin altında parçalara ayrılan traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 00:07 | Son Güncelleme

İzmir’de Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni demiryolu üzerinden geçmeye çalışan traktörü biçti.

Trenin altında parçalara ayrılan traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu

İzmir’de Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni demiryolu üzerinden geçmeye çalışan traktörü biçti. Ehliyetsiz traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Ödemiş’ten aldığı yolcularla İzmir’e hareket eden yolcu treni 18.00 sıralarında Ödemiş’in Balcı İrimi mevkii yakınlarında demiryolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.’nin yönetimindeki traktöre çarptı. Demir yolundan geçmeye çalışırken askıda kaldığı iddia edilen traktör metrelerce sürüklenip parçalara ayrıldı. Traktör sürücüsü M.C. ise kazayı yara almadan ucuz atlattı. Trenin altında hurda yığınına dönen traktör iş makinelerinin yardımıyla bölgeden alındı. Ödemiş-İzmir treni 1 saatlik gecikmeyle yoluna devam etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trenin altında parçalara ayrılan traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu

Trenin altında parçalara ayrılan traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu

Trenin altında parçalara ayrılan traktörün sürücüsü yara almadan kurtuldu

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