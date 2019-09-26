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Trenin çarptığı 87 yaşındaki kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 11:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde tren hattındaki hemzemin geçitte bariyerlerin indiği esnada karşı tarafa geçmek isteyen yayaya tren çarptı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde tren hattındaki hemzemin geçitte bariyerlerin indiği esnada karşı tarafa geçmek isteyen yayaya tren çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Bakacakkadı beldesi Satıbeyler Mahallesi’nde meydana geldi. 87 yaşındaki Fatime Duran, bariyerlerin indiği esnada hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi. Bu sırada Zeki B. idaresindeki Karabük’ten Zonguldak istikametine giden yolcu treni yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın için olay yerine acil sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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