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Trenin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

HATAY'ın Erzin ilçesinde trenin çarptığı traktörün sürücüsü Sedat Kozak (59) hayatını kaybetti.

Trenin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Sedat İSKENDEROĞLU/ERZİN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Erzin ilçesinde trenin çarptığı traktörün sürücüsü Sedat Kozak (59) hayatını kaybetti.
Kaza, Erzin ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Kozak yönetimindeki traktöre, kontrolsüz hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kozak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Kozak'ın oğlu Mehmet Kozak (14) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Trenin çarptığı traktörün sürücüsü öldüTrenin çarptığı traktörün sürücüsü öldüTrenin çarptığı traktörün sürücüsü öldüTrenin çarptığı traktörün sürücüsü öldü

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