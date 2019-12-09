HABER

Trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 00:59 | Son Güncelleme

MALATYA'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar'ında duran yük vagonunun üzerine çıktı. Elektrik akımına kapılan Evsen, yaralandı. Yüksek voltaja kapılan Denizcan Evsen'in vücudunun tamamında yakınlar oluştu. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Denizcan Evsen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

PARTNERDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttıDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttı
Eşekler üzerinde iki takımın kıran kırana futbol maçıEşekler üzerinde iki takımın kıran kırana futbol maçı
Tek katlı ev yandı, aile evsiz kaldıTek katlı ev yandı, aile evsiz kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

CHP'den ihraç edilmişti! Yeni parti kararı

CHP'den ihraç edilmişti! Yeni parti kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Ev yangınında balkonda mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! O sapık yakalandı

İzmir'de 216 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 216 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki 'LAS Tesis' performansına ilişkin açıklama

Valilik'ten 'Las Tesis' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı

Türkiye'den ABD ve Rusya'ya çağrı

Zonguldak'ta kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.