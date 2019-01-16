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Treninin çarpmasıyla ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden iş makinesi operatörü İbrahim Atalay (40) toprağa verildi.

Treninin çarpmasıyla ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden iş makinesi operatörü İbrahim Atalay (40) toprağa verildi.
Demirciören köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, E.Y. ve A.A. yönetimindeki 72610 sefer sayılı Kütahya-Balıkesir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçen İbrahim Atalay yönetimindeki iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesi operatörü Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kütahya Belediyesi'nde işçi olarak çalışan iş makinesi operatörü İbrahim Atalay için Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Nur Hak Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye işçileri ile çok sayıda kişi katıldı. Atalay'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Treninin çarpmasıyla ölen iş makinesi operatörü toprağa verildiTreninin çarpmasıyla ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi

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