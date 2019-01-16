HABER

Treninin çarpmasıyla ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 18:57 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden iş makinesi operatörü İbrahim Atalay (40) toprağa verildi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden iş makinesi operatörü İbrahim Atalay (40) toprağa verildi. Demirciören köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, E.Y. ve A.A. yönetimindeki 72610 sefer sayılı Kütahya-Balıkesir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçen İbrahim Atalay yönetimindeki iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesi operatörü Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Kütahya Belediyesi'nde işçi olarak çalışan iş makinesi operatörü İbrahim Atalay için Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Nur Hak Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye işçileri ile çok sayıda kişi katıldı. Atalay'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandıKarabük'te 2 katlı ahşap ev yandı
Fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulduFırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.